Saint-Martin : un corps retrouvé enfermé dans un container

Marigot, France | AFP | mercredi 05/07/2017 - Un corps a été retrouvé sans vie mercredi dans un container sur le port de Saint-Martin (Antilles), dans un état de décomposition avancée et une enquête pour suspicion d'homicide a été ouverte, a-t-on appris de source judiciaire.

Les gendarmes ont fait cette découverte vers 12h30 au port de Galisbay, le port de la partie française de l'île.

Le corps était enfermé dans un container, qui selon les premières constatations, ne pouvait être ouvert de l'intérieur, mais n'était pas cadenassé à l'extérieur.

Le médecin légiste et les techniciens d'identification criminelle ont procédé aux premières constatations, mais l'état de décomposition avancée du corps n'a pas permis son identification pour le moment.

Le container avait été laissé vide sur le parking intérieur du port depuis janvier dernier, après avoir été débarqué et vidé de son chargement sur le côté hollandais de l'île.

La section de recherches de la gendarmerie a été saisie.