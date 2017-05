Sacré à l'Eurovision, le Portugal fait un triomphe à son héros

Lisbonne, Portugal | AFP | dimanche 14/05/2017 - Comblé par la victoire de son candidat à l'Eurovision, le Portugal a salué l'exploit de Salvador Sobral, un jeune crooner souffrant du cœur accueilli en triomphe par des centaines de fans dimanche à l'aéroport de Lisbonne.

Moins de 24 heures après avoir été sacré à Kiev, offrant à son pays un tout premier succès dans ce concours sexagénaire, le chanteur de 27 ans a été acclamé par une foule d'admirateurs survoltés, criant leur joie à pleins poumons: "Salvador! Salvador! Portugal! Portugal!".

Escorté par des policiers en compagnie de sa sœur aînée Luisa Sobral, auteure de la composition gagnante et elle aussi chanteuse à succès, le jeune homme aux cheveux longs et à la barbe clairsemée a eu du mal à se frayer un chemin à travers la foule compacte qui s'était massée dans le hall de l'aéroport, afin d'atteindre la voiture qui les attendait à l'extérieur.

Visiblement abasourdi par une réception digne d'une rock-star, le chanteur à la santé fragile, qui attend une greffe en raison d'une grave insuffisance cardiaque, n'a alors que timidement salué ses admirateurs, tout en gardant le sourire, un bouquet de roses dans les mains.

"Ce prix va provoquer une certaine folie autour de moi, mais je sais que c'est éphémère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique qui a du sens", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse précédant son bref contact avec les fans qui l'attendaient.

- 'Rêve d'enfance' -

Dans la foule, Maria Amorim, 49 ans, brandissait une pancarte où elle avait écrit: "Salvador, tu as exaucé mon rêve d'enfance". Son rêve? "Que le Portugal gagne enfin l'Eurovision!" Car son pays n'avait jusqu'ici pas fait mieux qu'une honorable 6e place, en 1996.

Pedro Antunes, musicien de 29 ans qui suit chaque année le concours de l'Eurovision, avoue qu'il ne s'attendait pas au succès de son candidat. "Je pensais qu'il ne correspondait pas aux critères de la compétition, qui manquait de profondeur. Mais c'est une victoire méritée, avec une chanson différente de toutes les autres", a-t-il témoigné.

Dès samedi soir, Salvador Sobral a été porté aux nues par les dirigeants politiques du Portugal, qui se sont empressés de le féliciter. "Quand nous sommes très bons, nous sommes les meilleurs parmi les meilleurs", a déclaré le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa.

"Une page d'histoire a été écrite en portugais ce soir à l'Eurovision. Bravo Salvador! Bravo le Portugal!", s'est réjoui le Premier ministre Antonio Costa.

Car le vocaliste a ému aussi bien le jury de professionnels que le public du concours avec une mélancolique composition jazzy "Amar Pelos Dois" (aimer pour deux) qui, chose rare à l'Eurovision, n'était pas chantée en anglais, mais dans sa langue maternelle.

- Sans fioritures -

Autre originalité de cet amoureux du trompettiste et chanteur américain Chet Baker, il est resté fidèle à son registre intimiste, sans fioritures, qui tranche avec le strass habituel du show télévisé regardé par 200 millions de téléspectateurs.

Lors de la grande finale de Kiev, Salvador Sobral a subjugué l'assistance agglutinée autour du petit podium érigé en plein milieu de la scène. Tout de noir vêtu, dans un costume un peu trop large, son morceau a été ponctué par une ovation et des applaudissements lors d'une performance plusieurs fois interrompue par les vivats de la foule.

L'Italien Francesco Gabbani, qui figurait lui aussi parmi les favoris du concours et était le préféré de Salvador Sobral, n'a toutefois pas connu la réussite escomptée.

C'est finalement le Bulgare Kristian Kostov, adolescent de 17 ans, qui a terminé sur la deuxième marche du podium, grâce à une voix très mûre pour son âge.

Une fois le trophée en forme de micro géant dans les mains, Salvador Sobral a entonné une nouvelle fois son morceau accompagné par sa sœur Luisa pour un duo improvisé, qui a fait un nouveau triomphe.