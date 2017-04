SUP « Carolina Cup 2017 » : Georges Cronsteadt sur le podium, Steeve et Rete pas loin

Ia ora na Georges, parles nous de ta compétition, comment elle s’est déroulée ?



Pour ma part ça a été très dur. J’ai eu quelques soucis sur le départ ! Ensuite j’ai fais une erreur de cap avant d’entamer la partie lagon et je pense que des erreurs comme cela sont impardonnables face à des compétiteurs tels que Puyo, Grant Steeve et bien-sûr le reste des compétiteurs.



Es tu satisfait de ton résultat ?



Oui très satisfait, vu le boulot que j’ai fourni en revenant de derrière (sourire) ! Je pense que je dois beaucoup à mon shaper Jerry Mihimana et toute mon équipe 425pro qui m’ont fourni une planche très rapide.



Peux tu nous parler de ta préparation pour cette compétition ?



La majeur partie de ma préparation, avec mon Kiné Charles Vandemelebrouk, était basée sur des exercices fonctionnels avec le poids du corp. J’ai aussi beaucoup travaillé ma technique de rame, fais pas mal de séances de course a pied et avec bien-sûr un travail intensif à distance en SUP avec mon coach Australien Mick Dibetta.



C’est quoi la suite de ton programme ?



Un bon repos (rire) ! Et ensuite normalement, sauf en cas de blessures, je devrais partir dans 3 semaines sur 3 étapes de l’Euro tour (France, Suisse et Allemagne).



As tu un mot de la fin, des remerciements ?



Oui j’aimerais tout particulièrement remercier ma femme Heilani, et mes enfants Tamaru et Tamahau, qui me soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense aussi à ma famille, mes amis, mon shaper Jerry Mihimana, mon coach physique Charles Vandemelebrouk, mon préparateur spécifique Mick Dibetta et mes partenaires tels que : Air Tahiti Nui, 425pro, puakea designs, shark skin watersport, horleyswa, paddle powertrain, STC Nutrition, hakanui life, Tahitian Spartan, Marere Tahiti et Onitpro. Je pense que sans ces personnes et partenaires, je n’aurais jamais pu être à ce niveau, encore aujourd’hui ! Et bien-sûr, sans oublier, Merci à notre FENUA TAHITI pour le beau lagon qui nous permet de nous entraîner tout les jours ! WE ARE PROUD OF OUR FENUA ! Mauruuru.



