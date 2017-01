Rugby : le Papeete Rugby Club au tournoi international de Rapa Nui

PAPEETE, le 9 janvier 2016 - Le mois dernier, le Papeete Rugby Club s'est envolé sur l'île de Pâques afin de participer au tournoi international de rugby à 7 de Rapa Nui organisé par le club local du Matamu'a Rugby Club.



Ces deux clubs sont jumelés depuis la toute première tournée du club de Papeete en décembre 2015.



Afin de se préparer à leur événement, le club pascuan était descendu au fenua en juin 2015 et avait participé à trois tournois de rugby à 7, rencontrant la majeure partie des clubs tahitiens.



Le tournoi international de Rapa Nui a réuni neuf équipes sur le petit bout de terre du Pacifique.

Trois clubs tahitiens étaient présents : l'AS Arue Rugby, le Punaauia Rugby Club et Papeete avec deux équipes d'inscrites.



On peut aussi compter sur la participation de trois écuries chiliennes : le club Tercer Tiempo de Viña del Mar, Los Lobos Rugby Club de Puerto Montt (région des lacs) et l'équipe des Chile All Stars, composées de plusieurs joueurs évoluant dans la sélection nationale chilienne de rugby à 7.



Pour cette île située le plus à l'Est du triangle polynésien, il s'agit d'une très belle vitrine tant sur le plan sportif que sur le plan touristique.



La compétition s'est déroulée sur deux journées avec les matchs de poule durant le 1er jour et les phases finales pour le second.



Lors de la première journée, Papeete parvient à se défaire du piège du club de Arue en remportant la rencontre (17-12) mais ne peut rien faire face aux Chile All Stars, beaucoup trop rapides pour les Rouges et Blancs. Physiquement et techniquement supérieurs, les Chiliens gagnent facilement (35-0).



Pour la seconde et dernière journée du tournoi, Papeete s'impose d'abord contre l'équipe de Matamu'a B (28-5).



Qualifiés pour les demi-finales de la coupe Oro (équivalent de la Cup), le club de la capitale affronte cette fois-ci l'équipe première de Matamu'a. Le ton est donné après le face à face des hakas. Dans un stade acquis à leur cause, les locaux marquent les premiers. Face à l'enjeu de cette rencontre, les joueurs de Papeete reviennent dans la partie et marquent à quatre reprises. Les Pascuans scorent une dernière fois mais la messe est dite. Score final : 24-14 pour Papeete.



En finale, les Rouges et Blancs retrouvent les Chile All Stars, qui ont survolé la compétition en infligeant "fanny" à tous leurs adversaires. L'entame du match est compliquée pour Papeete et à la mi-temps, les sud-américains mènent de 3 essais.



En seconde période, le capitaine Yannick Gooding et ses partenaires relèvent la tête et conservent le ballon. Après plusieurs minutes à quelques mètres de l'en-but adverse, Papeete se fait contrer sur une ultime attaque des All Stars. Les chiliens l'emportent 24 à 0 et sont désignés vainqueurs du tournoi.



Durant le tournoi, les deux autres clubs du fenua ont fini à la 6ème place pour Punaauia et au 5ème rang pour Arue, qui a longtemps tenu tête aux All Stars en match de poule.