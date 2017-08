Rugby à XV – Océania : La « sélection » gagne la Coupe de l’Océanie

Un monde sportif pris en otage



Le monde sportif est aujourd’hui pris en otage par cette situation, entre un ministère des sports géré depuis peu par le Président du Pays lui même, figure de proue du « Tapura Huiraatira », et un comité olympique, censé représenter l’ensemble des fédérations sportives de Polynésie, avec à sa tête le président du nouveau parti « Tau Hotu Rau ». Le championnat de rugby local est amputé de certaines équipes (Arue, Paea), la sélection de Tahiti ne peut pas être optimale car privée de certains éléments.



Le match opposant Tahiti aux îles Cook s’est déroulé vendredi, fête de l’indépendance des îles Cook, largement favoris à domicile. Les joueurs tahitiens ont accompli un véritable exploit en marquant deux essais en première période, les îles Cook inscrivant leurs 9 points grâce à des pénalités. Le score n’a pas bougé en seconde période, scellant ainsi la victoire des Tahitiens.



Fidélité à un ancien système, méconnaissance de la situation réelle ? Les joueurs de cette « sélection » non reconnue par le Pays portent leur Pays dans leur cœur. Si certains joueurs évoluant à l’étranger sont présents, d’autres ont disparu de cette « sélection » depuis la sortie en Papouasie de 2015, notamment Teiva Jacquelain qui est passé professionnel et évolue dans le club du Top 14 de Grenoble ou Makalea Foliaki qui vient de signer au pôle Espoirs du RC Toulon. François Tardieu, qui a joué cette année avec la sélection nationale Seven’s, était également absent de cette « sélection ».



Au vu de cet excellent résultat, on peut espérer qu’une sélection pouvant compter sur la totalité des forces polynésiennes puisse faire mieux que cette 91e place au classement mondial, et puisse également jouer au mieux sa qualification éventuelle pour le Coupe du monde de rugby de 2019 au Japon. SB