Rugby à XV – Championnat de Tahiti : Les aito de Faa’a remportent le titre

Faa’a prend le bouclier à Pirae



Le club de Pirae est le club le plus organisé du championnat. C’est d’ailleurs de ce club que sont issus Teiva Jacquelain, qui a été engagé par le club du Top 14 Grenoble, ou encore Makalea Foliaki qui va lui aussi suivre les traces de son cousin Teiva en arrivant dans l’équipe espoir du RC Toulon. Affaibli par les départs, Pirae a du s’incliner face à son grand rival Faa’a.



Après des hakka intenses proposés par les deux équipes, la rencontre a débuté par un bras de fer par pénalités interposées. A ce jeu là, Faa’a se montre le plus adroit et c’est le n°10 Terai Tautu qui marque une première puis une deuxième pénalité avant que Pirae ne réplique par une pénalité également : Faa’a mène alors 6-3. Une pénalité de Pirae termine sur le poteau.



Pirae peut compter sur le soutien de ses nombreux supporters mais c’est finalement Faa’a qui va marquer un essai transformé pour mener au score 13-3. Le RC Pirae est à l’attaque mais la défense de Faa’a est hermétique. Le deux équipes font jeu relativement égal mais Faa’a est tout de même un cran au dessus en proposant par moments des phases de jeu un peu plus rapides et explosives.



Pirae tente de faire le jeu, pousse mais rien à faire, le début de seconde période est stérile. Finalement, Faa’a marque un deuxième essai par pénalité et obtient 7 points directement pour mener 20 à 3. Pirae ne lâche rien et fait bloc, les efforts sont finalement récompensés par un essai qui permet de réduire le score à 20-8 mais Faa’a marque à nouveau 3 points sur pénalité et s’impose finalement 23-8.



Après de nouveaux hakkas qui ont fait vibrer le public suivis d’un moment de recueillement et des remerciements du président du RC Faa’a Laurent Tardieu, le capitaine de Pirae à remis le bouclier au capitaine du RC Faa’a qui devient ainsi le grand champion 2017. SB