Rugby à 7 – Tournoi International : Le Papeete RC organise son évènement

Une compétition de « clubs »



Cette compétition est une compétition de « clubs » et non de nations. Il y aura donc quatre clubs venant de l’extérieur. Le club de Latuoka est une équipe « entreprise » fidjienne. Elle sera clairement l’équipe à battre, le rugby étant une véritable « religion » à Fidji, championne olympique de la discipline. L’équipe des « Bleus Sevens » est une équipe de métropole composée de joueurs espoirs visant l’intégration de la sélection nationale. Ils se sont déjà illustrés dans des tournois internationaux à Dubaï, à Manchester ou à Las Vegas et font aussi partie des favoris.



On trouve ensuite l’équipe des îles Cook avec le club Avarua qui fut champion de rugby à 7 des îles Cook en 2016, 2017 et champion 2017 en rugby à 15. Le rugby y est, comme à Fidji, le sport national. L’équipe de Rapa Nui Matamu’a Rugby complète le quatuor d’invités, ce club jumelé au Papeete RC ne pouvait pas ne pas venir à ce tournoi. L’aventure amicale entre les deux clubs pourra ainsi se poursuivre.



Les équipes locales sont principalement constituées des six équipes présentes dans le championnat de rugby à XV proposée par la fédération polynésienne de rugby présidée par Apolosi Foliaki. On retrouve ainsi le club organisateur le Papeete RC, Faa’a Rugby Aro, le Pirae RC, le Punaauia RC, l’équipe du XV Mili, club comprenant des anciens du club de Arue, une équipe des îles sous le vent constituée d’un mix de joueurs de Huahine et Raiatea, Paea qui doit encore confirmer sa participation et enfin une équipe « Barbarians » composée de joueurs isolés.