Rugby à 7 – Papeete International 7’s : Le All Black DJ Forbes parrain du tournoi

, né le 15 décembre 1982 à Auckland, en Nouvelle- Zélande, est un joueur de rugby à sept et de rugby à XV néo-zélandais. Il évolue au poste de pilier à sept, et de troisième ligne aile à quinze. Il évolue entre 2006 et 2017 à plein temps avec l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à sept qui dispute les World Rugby Sevens Series, la coupe du monde, les Jeux du Commonwealth et les Jeux olympiques., DJ Forbes est un joueur emblématique du rugby à sept néo- zélandais et mondial. Il est le neveu de l'ancien pilier international samoan Peter Fatialofa.a fait ses débuts avec l'équipe de Nouvelle-Zélande à sept en 2006, alors qu'il était âgé de 24 ans et ne jouait que pour son club local et l'équipe de développement d'Auckland. Il s'est rapidement imposé comme un cadre de cette sélection et en devient rapidement le capitaine.en championnat des provinces néo-zélandaises (les NPC) avec la province d'Auckland.pour rejoindre les Counties Manukau (la fédération de rugby à XV pour le district de Franklin en Nouvelle-Zélande) à partir de la saison 2008. Il y évolue jusqu'en 2012, disputant trente- six matchs et inscrivant quatre essais, avant de se consacrer uniquement à l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à sept, les « All Blacks Sevens ».comprenant six World Rugby Sevens Series et deux médailles d'or aux Jeux du Commonwealth. Il emmena, en tant que capitaine, les All Blacks vers leur deuxième sacre mondial lors de la coupe du monde de rugby à 7 qui s’est déroulée en Russie en 2013.de rugby à sept en 2008. Il a également été élu joueur de rugby à sept néo-zélandais de l'année en 2007, 2008 et 2014.joués en World Rugby Sevens Series, avec 385 matchs, il délaisse le capitanat au profit de Scott Curry, afin de se recentrer sur ses performances sur le terrain. Il participe ainsi aux premiers jeux olympiques de l'histoire de la discipline, qui se termine par une contre-performance néo-zélandaise défaite dès les quarts de finale de la compétition par les Fidji (12-7).et son souhait de devenir entraineur. Il aura disputé 89 tournois des World Series pour un total de 26 victoires.