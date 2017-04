Rugby : Pirae large vainqueur, Punaauia de justesse...

A 18h15, le premier match était arbitré par Teiva TEIHOTUA assisté de Jules NGPAO et Herenui ARIIOEHAU (Délégués : Jimmy MARA et Laurent TARDIEU (Faa’a Rugby))



RC Pirae :



11 essais : Christopher GUILAIN (x4), Nicolas VIVIEN (x3) Damien GELES (x2), Makalea FOLIAKI, Mahutarii TANOA

8 transformations : Christopher GUILAIN (x8)

RC Taravao :



2 essais : Alexandre KAPIKURA, Andrew VANAA

1 transformation : Andrew VANAA

A 20h00, le second match était arbitré par Christophe CLAVERE, assisté de Jules NG PAO et Mickael CLAVERY (Délégués : Jimmy MARA et Laurent TARDIEU (Faa’a Rugby))



Punaauia RC :



2 essais: Rehia BROTHERS, WONG SUNG Pan Choun

1 transformation : Tehotuarii TEHURITAUA

1 pénalité : Tehotuarii TEHURITAUA

Papeete RC



1 essai : Roberto REVA

1 transformation : Anthony HOURTAL

2 pénalités : Anthony HOURTAL (x2)

4 cartons jaunes : Pierre AUFRERE, Tevita VIMAHI, Philippe IDJERI, Marc DAGUIN

Le Classement Général :





Marqueurs d’essais :



Christopher GUILAIN (RC Pirae) : 9 essais

Damien GELES (RC Pirae) : 8 essais

Roberto REVA (Papeete RC), 6 essais

Marqueurs de points :



Christopher GUILAIN (RC Pirae) 113 points

Terai TAUTU (Faa’a Rugby) 45 points

Teva MAREA (Faa’a Rugby) 40 points / Damien GELES (RC Pirae) : 40 points

La prochaine journée se tiendra le samedi 29 avril, avec à 19h00 au stade de la Fautaua : RC Pirae vs Papeete RC, et à 15h00 au terrain de Taravao : RC Taravao vs Faa’a Rugby.



