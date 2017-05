Rugby : Faa’a remporte le choc de la 8e journée face à Pirae

Jeudi 11 mai, 19h30, le premier match était arbitré par Christophe CLAVERE, assisté de Philippe Arman et Mickael CLAVERY. (Délégué : Pierre AUFRERE et Armand MAITIHE du Papeete RC)



Faa’a Rugby :



5 essais : Andrew VANAA, Manuarii RICHMOND, Terai TAUTU (x2), Vaikinui TEMORERE

4 transformations : Terai TAUTU

2 pénalités : Terai TAUTU

RC Pirae :



1 essai de pénalité

1 transformation : Essai de pénalité

Le samedi, un second match se déroulait toujours à 19h30, arbitré par NG PAO Jules. (Délégué : Robert TAURUA du Papeete RC)



Punaauia RC :



6 essais : Thibaut MAZABRARD, Rehia BORTHERS, Gaetan VAHINMOEA, Angus CHARLES, Guillaume DORVILLE, Etienne MOEATUA

3 transformations : Julien TURPIN, Teriitanoa TOOFA, Tamatoa TAUHIRO

1 pénalité : Teriitanoa TOOFA

RC Taravao :



3 essais : Richard Mahituku (x2) Pierre AUFRERE

3 transformations : Tenahe MATAITAI (x2), Pierre AUFRERE

La prochaine journée se tiendra ce samedi 20 mai, à 10h00 au terrain de Taravao, le match opposant le RC Taravao au Papeete RC. Et à 19h30 au stade de la Fautaua, le Punaauia RC affrontera Faa’a Rugby.



Enfin, ce week end, notre aito Teiva JACQUELAIN a disputé son 2ème tournoi de Rugby à 7 avec l’équipe de France lors du Paris 7’s, avant dernier tournoi du circuit mondial à 7. C’est en quelque sorte de Championnat du Monde de Rugby à 7, qui se déroule chaque année.



Suivez l’ensemble de l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.