Rugby – Championnat de Polynésie : Faa’a et Pirae en finale

Parole à Teiki Dubois

Manager du RC Pirae et président de la commission sportive de la FPR



Quelques mots sur la finale de samedi prochain ?



« Faa’a a été invaincu lors de la phase qualificative. Par rapport au jeu proposé lors des demi finales, Faa’a part favori. Pirae se qualifie pour sa 8e finale consécutive et reste le triple tenant du titre. Malgré cela, cela va être très difficile d’aller chercher Faa’a cette saison, qui a proposé le jeu le plus complet, le plus attrayant et le plus convaincant. La vitesse de Faa’a sera opposée à la grande mêlée du club de Pirae. »



Quelques mots sur l’action fédérale ?



« La fédération poursuit son travail de développement en ayant proposé des compétitions jeunes, sénior et vétéran, en ayant organisé également un stage de développement à Raiatea. Nous avons commencé à mettre en place une sélection féminine de Tahiti qui dispute un championnat jeune et féminin, afin de préparer au mieux les Mini Jeux du Pacifique Sud. Après la finale du championnat, la fédération va reprendre les entrainement de la sélection de rugby à XV en vue des Océania, qui se dérouleront au mois d’août. »



Où en est-on du litige avec la fédération tahitienne de rugby ?



« Il y a toujours un imbroglio qui existe car la fédération tahitienne continue de communiquer comme si elle était la fédération délégataire, elle n’a toujours pas changé de nom. Elle est en train de préparer une sélection alors qu’une loi du Pays le lui interdit, en toute impunité pour le moment. Cette fédération est toujours inscrite à l’international grâce à l’appui du président du COPF. Les choses vont changer car nous préparons une convention avec la fédération française de rugby qui va permettre de mettre de l’ordre au niveau international avant les Océania à XV 2017. » Propos recueillis par SB