Rugby – « Championnat de Polynésie » : Ça passe pour le Papeete RC et Faa’a Rugby

Faa’a Rugby s’est imposé lors de la première rencontre. Le match a débuté tambours battants, aucun camp ne voulait céder, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais c’est finalement sur quelques erreurs défensives de la part de Punaauia que Faa’a a pu prendre le large. En effet, les rapides arrières de Faa’a ont su tirer avantage des erreurs de jeu commises par l’équipe adverse. Andrew Vanaa et Rémy Nui ont marqué à quatre essais et Terai Tautu a réussi 3 transformations et cinq pénalités. Dans le camp adverse, Taputua Teinauru et Pauterani Teinauri ont réalisé un essai chacun.



Samedi, le Papeete RC a logiquement battu le RC Taravao avec un point de bonus. On remarque tout de même une forte progression de la part des joueurs de la presqu’île. Roberto Reva, Stephan Santoni, Bruce Andrieux, Yannick Gooding, Terootae Urarii et Ivanoe Terauroa ont marqué 7 essais, transformés à trois occasions par Remi Martinet, Stephan Santoni et Roberto Reva. Du côté des joueurs de la presqu’île, Tenahe Mataitai et Charlie Ganahoa ont réalisé deux essais.



Suite à ces rencontres Faa’a Rugby s’empare de la première place du classement général et le Papeete RC monte sur la troisième marche du podium, en attendant le match en retard de Pirae contre Taravao ce samedi à Taravao.



