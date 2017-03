Rue Jeanne d'Arc : voitures, passez votre route !

PAPEETE, le 2 mars 2017 - Les chefs d'entreprise et commerçants de Papeete ont été reçus ce jeudi par Michel Buillard, maire de la ville et son équipe. Les projets d'aménagement de la ville leur ont été présenté et notamment ceux qui concernent le front de mer.



Annoncé il y un mois, les travaux de réaménagement de l'esplanade Jacques Chirac devraient commencer dans quelques mois. Le port autonome investit 720 millions de francs dans cette opération. En écho, le maire de Papeete, Michel Buillard a présenté aux entrepreneurs et commerçants de la ville les aménagements du boulevard Pomare, côté montagne, de sa compétence. "Les enjeux de demain sont les travaux d'aménagement avec une ville qui renforce son statut de capitale régionale touristique cela suppose une réalisation des travaux, une programmation des travaux" , a affirmé le maire de Papeete.



La rue Jeanne d'-Arc, à l'angle du centre Vaima, sera une des premières rues de la ville à être réaménagée. "Nous allons privilégie une promenade, comme de l'autre côté, a annoncé le maire à son audience, à l'angle de la rue Jeanne D'Arc et du boulevard Pomaré. L'aménagement de la rue Jeanne d'Arc, c'est demain ! Ce sera une promenade piétonne avec des espaces verts tout le long…"



Deux tranches d'aménagement sont prévues pour réaliser les travaux. La première devrait démarrer avant le premier semestre. Cette rue aujourd'hui très fréquentée par les voitures, sera bientôt réservée aux piétons.