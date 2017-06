Routes abîmées, éboulements, les pluies torrentielles s'abattent sur les Marquises

MARQUISES, le 23/06/2017 - Depuis le mois de mars, l'archipel de Marquises fait face à de grandes séries de pluies diluviennes. Cette semaine, plusieurs éboulements ont été constatés, en plus, des forts courants dans les rivières. Sur Nuku Hiva, par exemple, trois familles vivant à Taiohae ont été délogées par sécurité. Selon le maire, il va falloir plus de 100 millions de francs pour tout réhabiliter.



" C'est la première fois que nous voyons une pluie comme celle-ci aux Marquises, surtout qu'elle dure depuis 4 mois. On peut dire qu'il pleut presque tous les jours ", s'écrie Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva.



Et ces épisodes pluvieux durent depuis le mois de mars, certes avec des pauses " de temps en temps, mais ça revient pendant 1 ou 2 heures ", remarque le maire de Nuku Hiva.



Un mauvais temps qui a complètement abîmé les routes de l'île principale du Nord de l'archipel. Plusieurs éboulements ont été constatés un peu partout. Fort heureusement, aucune maison n'a été détruite. Cependant, le maire a pris un arrêté pour faire évacuer trois familles. " Parce que leurs habitations sont situées près d'un talus et j'ai préféré prendre des précautions. Elles sont chez leurs familles, et cela fait un mois que nous attendons l'aide du Pays ou de l’État ."



Les enfants de la vallée de Hooumi n'ont pu rejoindre leur classe à Taipivai, ce vendredi. " Les voitures n'ont pas pu atteindre leur vallée parce que le courant des rivières est fort. Une voiture a même été inondée parce que le propriétaire voulait se rendre à son travail à Taiohae ."



À l'approche des vacances scolaires, Benoît Kautai appelle sa population à la plus grande vigilance.



Pour l'heure, l’Équipement continue de nettoyer les routes, soutenu par des entreprises privées. Selon le maire de Nuku Hiva, il faudrait plus de 100 millions de francs pour tout réhabiliter.



Sur le site de Météo France, le beau temps sera de retour ce week-end sur l'archipel des Marquises. Cependant, les Australes et une partie des Tuamotu sont placés en vigilance jaune et orange (voir le détail ci-dessous).