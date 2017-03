Rotary Club : des dons alimentaires pour les sinistrés

PAPEETE, le 22 mars 2017 - Hier, le Rotary Club de Papeete a livré des denrées alimentaires et des produits d'hygiène aux 14 familles sinistrées hébergées au foyer Thabor à Pirae.



" Vous pouvez entrer, il n'y a pas de porte pour bloquer notre chambre ", lance une mamie, en éclatant de rire, avant de mordre avec appétit dans un casse-croûte. Cela fait deux mois qu'elle vit avec sa famille dans le foyer Thabor, à Pirae, en attendant d'être relogée dans des conditions décentes.



81 personnes, adultes et enfants, logent depuis deux mois au foyer Thabor à Pirae. 14 familles qui ont tout perdu lors des inondations du 22 janvier. Hier, le Rotary Club de Papeete leur a livré des produits alimentaires et d'hygiène.

L'association caritative a fait un don d'environ 400 000 francs de viande, de conserves et autres produits alimentaires, mais également de produits d'hygiène (savons, shampoings…).