Ronald Terorotua relaxé d'escroquerie en appel

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - La justice révise à la baisse les condamnations dans l'affaire Global Telecom Connect.



La cour d'appel de Papeete a annulé, ce jeudi, les condamnations pour escroquerie prononcées en première instance contre Ronald Terorotua et quatre autres prévenus dans cette affaire de vente pyramidale de produits et services téléphoniques pour des communications gratuites proposés en pack. Les amendes prononcées par le tribunal correctionnel ont aussi été revues à la baisse.



Les avocats des prévenus avaient plaidé la bonne foi de leurs clients, qui eux-mêmes se seraient fait avoir en devenant les ambassadeurs de la société américaine Global Telecom Connect, qui avait subitement cessé ses activités après avoir inondé la planète de ses produits et de ses belles promesses à grand renfort de marketing.