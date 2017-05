Rock Island : deux concerts avec Norbert Krief, le guitariste légendaire de Trust

Ces manifestations accueilleront notamment une véritable légende de la scène rock française en la personne de Nobert "Nono" Krief, membre fondateur et guitariste du groupe Trust ("Antisocial", "Le mitard"…) qui fête son 40e anniversaire. Guitariste, entre autres, de Johnny Hallyday durant de nombreuses années, il a également collaboré avec différents artistes (comme Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Fred Blondin…) et figure à ce jour sur plus d'une centaine d'albums. Il est en outre le seul musicien français qui a deux guitares signées par une marque internationale : la Fender Nono Stratocaster (2000) et la G5135N de Gretsch (2006). La star, venue de métropole spécialement pour l'occasion, sera accompagnée de trois de ses musiciens (dont son fils), tous reconnus sur le plan national. Le groupe s'est dit "heureux et impatient de partager avec les Polynésiens son univers rock, blues et funk, et de faire vibrer le public".



Parrain du 1er Tahiti Festival Guitare, "Nono" profitera de ces concerts au fenua pour présenter en exclusivité son deuxième album solo, intitulé "Father & Son" et réalisé avec son fils, David "Sparte" Krief, qui est à l'origine des compositions et des arrangements. Ce dernier dévoilera aussi quelques titres phares de son opus "Out of the Box", sorti fin 2016. Les premières parties des soirées seront assurées par Pehe et Rom MC & the MC’s, dont les chanteurs Manea et Kévin ont participé cette année à la 10e édition du Tahiti Festival Guitare. Les deux groupes du fenua sont respectivement amateurs de musique roots, proche du reggae, et de jump blues, swing et rockabilly. Parmi les autres surprises, les spectateurs pourront découvrir une prestation de rap, apprécier la chanson "Te Natura" de Tevahine Tefafano et même croiser Miss Arue.