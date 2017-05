Risques de perturbation sur les vols inter-îles lundi 15 mai

PAPEETE, le 12 mai 2017 - Suite au préavis de grève a été déposé par une partie des pompiers des aéroports de Polynésie française, avec prise d'effet ce lundi 15 mai à 0h, la programmation des vols du lundi 15 mai est en cours de modification.





A la demande des autorités aéroportuaires, le programme de vols de ce lundi 15 mai est en cours de modification, avec des vols opérant uniquement entre 7h et 19h.



Les horaires correspondant seront affichés sur le site Air Tahiti www.airtahiti.pf dès demain, samedi 13 mai.



Ce programme est cependant prévisionnel et pourra encore être modifié en fonction de l’évolution de la situation.



Air Tahiti, ou l'agence de voyages intermédiaire, informera ses clients des modifications, sous réserve de disposer de leurs contacts.

Les passagers n'ayant pas précisé de coordonnées lors de la réservation, sont priés de se mettre en relation avec Air Tahiti/service de Vente à Distance, pendant les heures ouvrées (tél. 40 86 42 42) ou avec leur agence de voyages.



Les passagers sont invités à consulter régulièrement la page Facebook de la compagnie ou son site www.airtahiti.pf.



Nous sommes sincèrement navrés des désagréments que ces événements indépendants de notre volonté engendreront et vous remercions par avance de votre compréhension.