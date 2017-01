Risque d'épidémie de grippe après les retours de l'hémisphère Nord

PAPEETE, le 20 janvier 2017. Pour anticiper un risque d'épidémie de grippe, la Direction de la Santé rappelle les recommandations à adopter. Pour détecter les premiers cas de grippe, le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé renforce sa surveillance.





En France métropolitaine, une épidémie de grippe saisonnière de grande ampleur sévit depuis fin novembre et est proche de son pic. Les personnes âgées sont les plus fortement touchées : parmi les 86 décès rapportés par les services de réanimation, 76% avaient plus de 65 ans. La souche circulante est dans 99% de type A, et notamment A(H3N2). Cette souche est couverte par le vaccin contre la grippe proposé cette année. " Du fait des échanges avec la métropole en particulier, et l’hémisphère nord en général, la Polynésie française est exposée à la survenue de cette grippe saisonnière" , indique la Direction de la santé. "Actuellement, le nombre de consultations pour syndrome grippal est modéré et stable. Il n’y a eu aucun cas de grippe confirmé par les laboratoires depuis début novembre."



Pour détecter les premiers cas de grippe, le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé renforce sa surveillance à travers le réseau de médecins sentinelles et le réseau de laboratoires. Les établissements de santé sont également appelés à s'assurer de leur préparation à un éventuel surcroît d'activités.