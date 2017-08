Rimatara se prépare à accueillir les jeux des Australes

RIMATARA, le 01/07/2017 - Plus de 700 personnes se retrouveront à Rimatara, du 6 au 11 août pour les jeux des Australes. Sur place, la municipalité s'active de peaufiner les derniers détails avant l'arrivée des délégations. Les athlètes s'affronteront dans sept disciplines (football, futsal, pétanque, volley-ball, tennis de table, athlétisme et vaa).



Plus de 500 athlètes de Rurutu, Rimatara, Tubuai, Raivavae et Rapa s'affronteront du 6 au 11 août à Rimatara, dans le cadre des Jeux des Australes.



Sept disciplines sont prévues au programme : football, futsal, pétanque, volley-ball, tennis de table, athlétisme et vaa.



Sur place, la municipalité s'active pour peaufiner les derniers détails avant l'arrivée des délégations.



Il a fallu rénover notamment la salle omnisport de Amaru, le terrain de football… Les cinq maires des Australes ont cependant apporté leur pierre à l'édifice pour aider au mieux le comité organisateur des jeux inter-îles des Australes (COJIA). " Nous avons donné 1 million par île, sauf Rapa, qui a mis 500 000 francs ", souligne Georges Hatitio, maire de Rimatara.



" Ces fonds serviront à financer le transport (aérien ou maritime) des athlètes, la restauration ou encore l'achat des matelas ", poursuit le tāvana.



Chaque athlète participe aussi à hauteur de 1 000 francs. Les paroisses religieuses de Rimatara ont mis à la disposition du COJIA leurs salles pour héberger les délégations. Les sportifs de Rurutu seront à Amaru, ceux de Tubuai logeront à Motuaura et les délégations de Raivavae et Rapa se retrouveront à Anapoto.



Après les Australes, d'autres jeux se feront pour la partie Nord, Ouest et Sud des Tuamotu, à Makemo.