Réunion du Comité directeur du Fonds Pacifique pour l’année 2017

PAPEETE, le 03/02/2017 - Le Comité directeur du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique a tenu ce vendredi à Papeete sa première réunion pour la programmation de l’enveloppe budgétaire 2017, sous la présidence d’Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et en présence de l’ambassadeur Christian Lechervy, secrétaire permanent pour le Pacifique.



Le Fonds Pacifique est un fonds du Ministère des affaires étrangères et du développement international, qui a vocation à soutenir les actions de coopération régionale de la France et de ses collectivités dans le Pacifique Sud, contribuant ainsi à l’insertion régionale des territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.



Sa présidence est assurée par la Polynésie française pour les années 2016 et 2017.



Au titre de cette 1ère session de l’année 2017, le Comité directeur a examiné les 92 projets de coopération régionale déposés dans les collectivités de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis & Futuna, mais aussi dans les ambassades de France du Pacifique Sud (Canberra, Wellington, Suva, Port-Vila, Port-Moresby).



Le Comité directeur, composé de représentants des trois collectivités françaises du Pacifique, mais aussi de représentants du Ministère des affaires étrangères et du développement international, du Ministère des Outre-mer, du Ministère de l’économie et des finances, a décidé l’attribution de subventions pour 44 projets, à hauteur de 1 310 700 euros, soit environ 156 millions Fcfp.



Pour ce qui concerne plus particulièrement les projets déposés en Polynésie française, 10 dossiers ont été retenus pour un montant total de 378 000 €, soit environ 45 millions Fcfp principalement dans les secteurs de la culture, de l’environnement, de l’économie, de la santé, et de la recherche et l’aide d’urgence humanitaire.



Ces projets retenus au titre de l’enveloppe " Polynésie française " sont les suivants :



• Le 13ème Festival International du film documentaire Océanien (FIFO 2017)



• Les rencontres culturelles « PÛTAHI 5 » du Centre des métiers d’arts



• Le 17ème Salon du livre « Lire en Polynésie »



• Un séminaire technique du Polynesian Leaders group sur la gestion des océans



• Les « Pacific business days » 2017 portés par la CGPME



• Le projet « LAVIPAC » de lutte anti vectorielle innovante pour les îles du Pacifique de l’Institut Louis Malardé



• Les 1er championnats du Monde de Va'a - Marathon, Tahiti 2017



• La participation du Tahiti cruise club au « Seatrade Cruise Global 2017 »



• Un programme de formations et échanges régionaux sur la gestion durable de la biodiversité marine, porté par l’IRCP-CRIOBE



• Le projet " R-Zero Pacific " de recherche sur les facteurs de risque pour l'émergence et la récurrence d'épidémies liées au virus Zika dans le Pacifique, de l’Institut Louis Malardé.