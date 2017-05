Réunion de la commission d’attribution des ateliers relais

PAPEETE, 2 mai 2017 - La commission d’attribution des ateliers relais s’est réunie, mardi matin, au fare potee de la Vice-présidence sous la présidence de Teva Rohfritsch. La commission a examiné 10 dossiers, dont 7 demandes pour les ateliers de Tipaerui et 3 demandes pour les ateliers de Taravao.



Répartis sur trois zones à Tipaerui, Vaiare et Taravao, les Ateliers Relais sont des locaux professionnels destinés à accueillir des petites entreprises pendant une durée transitoire de 30 mois, avec des modalités locatives modérées. La gestion des ateliers relais a été confiée à la CCISM qui en assure le suivi, sous le contrôle de la Vice-présidence. Les candidatures émanant des PME récemment créées se voient accorder une priorité.



Grâce à ce dispositif, les frais d’installation des petites entreprises du secteur de la transformation et des services en phase de démarrage sont minimisés. Ces entreprises peuvent ainsi démarrer une activité avec moins de charges.