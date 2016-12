Rétrospective 2016 : les temps forts de mai

Aux Tuamotu, un projet de classement concerne 18 espaces maritimes de la commune de Fakarava. La pêche pourrait y être interdite aux navires de plus de 14 mètres dans la zone intercommunale.



Présenté au Conseil des ministres le 25 mai, ce projet de classement de près de 92% de la superficie totale de la commune en 18 espaces maritimes doit encore être validé par l’Assemblée de la Polynésie française pour être rendu applicable.



En septembre 2015, la commission des sites et des monuments naturels avait donné un avis favorable à ce projet de classement. La superficie totale de l'espace maritime concerné est de 18 252,77 km2 incluant la surface totale maritime des aires centrales et des zones tampons de tous les atolls de la commune. Ces espaces maritimes seront répartis en cinq catégories d'espaces protégés suivant les dispositions du code de l'environnement de la Polynésie française. Une nouvelle zone dite "espace maritime intercommunal", située en haute mer, est proposée et concerne une emprise maritime extérieure aux atolls dans laquelle un contrôle de l'activité de pêche est prévu et où les activités des navires de pêche de plus de 14 mètres seront interdites.



La commune de Fakarava a obtenu le label Réserve de biosphère en 2006, dans le cadre du programme l'Homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO. Cette localité des Tuamotu du Nord est aujourd’hui mondialement reconnue pour la plongée sous-marine, qui constitue le vecteur économique principal de l’atoll de Fakarava. La commune compte sept atolls (Aratika, Fakarava, Kauehi, Niau, Raraka, Taiaro et Toau) sur une superficie de 19 867,35 km2 et abrite 1 575 habitants inégalement répartis.