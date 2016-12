Rétrospective 2016 : les temps forts de juillet

POLITIQUE - Alain Juppé est venu au fenua dans le cadre de la campagne pour la primaire de la droite. Il s’était engagé le 27 juillet à retirer le principe du risque négligeable des dispositions de la loi Morin s’il devenait président de la République.



Alain Juppé était en campagne début juillet en Polynésie française. Après avoir fait l’engagement de maintenir les dispositifs de défiscalisation en vigueur dans les Outre-mer et la sur-rémunération des fonctionnaires, le candidat à la primaire de la droite, s'était engagé à "supprimer de la loi Morin" le principe du risque négligeable.



Dans la foulée des déclarations faites par le président Hollande en février dernier, celui qui était Premier ministre de Jacques Chirac en 1995 pour la reprise des trois ultimes tirs à Moruroa, a reconnu les "conséquences" des 193 essais nucléaires français dans le Pacifique. "L'affirmation répétée pendant des années selon laquelle les essais nucléaires ici étaient des essais propres était fausse. Ce n’était pas la vérité : ces essais ont eu – et ont toujours – un impact sur l’environnement qui est préoccupant ; ils ont eu aussi un effet sur la santé des populations".



Sur la question des conséquences sanitaires et de leur indemnisation le candidat Juppé à la candidature pour la présidentielle de 2017 a surtout décidé d'aller plus loin que le chef de l'Etat pour adoucir la grogne des associations de vétérans : "La loi Morin a constitué une étape, puisqu’elle a posé le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Et de ce point de vue-là elle ne doit pas être abrogée. En revanche, l’article 4 qui règle le niveau du risque négligeable n’est pas une bonne chose et donne lieu à des retards d’indemnisation et à des contentieux qui ne sont plus acceptables. La modification qui est proposée, et qui consiste à ramener ce risque négligeable de 1 % à 0,3 % ne répond pas aux attentes et n’est pas à la hauteur des enjeux. C’est la raison pour laquelle j’ai dit ici qu’il fallait renoncer à ce principe du risque négligeable et à le supprimer de la loi Morin. Je ne sais pas si ce sera possible sous l’actuelle législature mais, si en 2017 j’ai des responsabilités au niveau national, c’est ce que je ferai", avait-il promis.

Alain Juppé n'aura finalement pas la possibilité de mettre en œuvre ses promesses puisque l'ancien Premier ministre François Fillon est arrivé largement en tête au second tour de la primaire de la droite avec 66,5 % des voix.