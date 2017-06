Retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris : "un sale coup pour notre maison commune" selon Marcel Tuihani

PAPEETE, le 1er juin 2017 - Suite à la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord de Paris, le président de l'assemblée de Polynésie française, Marcel Tuihani, a réagi. Dans un communiqué, il fait part de sa stupeur et de son inquiétude.



"Meilleur" accord jamais conclu pour tenter de corriger la production de carbone et de gazs à effets de serre dans le monde selon Marcel Tuihani, président de l'assemblée de Polynésie française, l'accord de Paris a été réalisé en décembre 2015 lors de la COP21. Il a été ratifié par 147 pays, dont les Etats-Unis d'Amérique.

Aujourd'hui, le président, Donald Trump a décidé de sortir de cet accord. "Les États-Unis sont le deuxième plus gros pollueur de la planète. Leur adhésion était essentielle à la bonne réalisation de cet accord ratifié par 147 pays. Le retrait des États-Unis rendra plus difficile la réalisation des objectifs, mais je reste persuadé qu’il renforcera la détermination des autres Nations du monde à honorer leurs engagements pour sauver notre maison commune, a écrit le président dans un communiqué. Les îles basses et les atolls de Polynésie française, comme pour les autres États insulaires d’Océanie, sont directement concernés par la montée des eaux et par l’amplification des violences climatiques induite par le réchauffement planétaire. La réalisation de cet accord est donc essentielle à notre préservation."



Quelques lignes plus loin, Marcel Tuihani affirme son soutien et sa solidarité avec le président de la République, Emmanuel Macron.

Il termine : "Nous regrettons que le Président des États-Unis n’ait pas plus de considérations pour les Peuples des États insulaires du Pacifique, dont l’existence est menacée par les effets du réchauffement climatique scientifiquement prouvé. Sa décision est un mauvais coup porté contre notre maison commune."