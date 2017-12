Retour en image sur les vainqueurs du Hura Tapairu

PAPEETE, le 4 décembre 2017 - La 13ème édition du Hura Tapairu s'est tenue du 22 novembre au 2 décembre à la maison de la culture. Trente-huit formations étaient en compétition, elles se sont succédées pendant huit soirées (dont 6 à guichet fermé). Au total, plus de 290 000 Fcpf de prix ont été offerts samedi. Découvrez quelques images du concours.



La Maison de la culture a organisé la 13ème édition du Hura Tapairu, concours de danse traditionnelle, du 22 novembre au 02 décembre 2017. Trente-huit formations étaient en compétition au total cette année. La soirée de finale du Mehura et du Hura Tapairu a consacré les groupes suivants, en Hura Tapairu les Tamariki Poerani de Makau Foster, Hei Tahiti de Tiare Trompette, Hei Toa Nui de Heirani Salmon.



En Mehura ce sont Hei Tahiti Mehura de Tiare Trompette, Tahiti Ora de Tumata Robinson, Hana de Enda Tanseau et Manahere de poehere Roomataaroa qui se sont distingués. Le vendredi 2 décembre, la cérémonie de remises des prix avait permis de récompenser les groupes suivants les Tamariki Poerani de Makau Foster, Hei Tahiti Tapairu de Tiare Trompette et Hei Toa Nui de Heirani Salmon en catérgoe 'Aparima. En catégorie 'Otea ce sont les Tamariki Poerani de makau Foster, Hei toa Nui et Hei Tahiti Tapairu les grands vainqueurs.





En catégorie Pahu Nui, les Tamaraki Poerani ont aussi remporté le premier prix, Hei Toa Nui le deuxième et Mana Atua de Rita Ahu le troisième. Rainui Rimaono et Manea Kouakou (Tamariki Poerani) ont été mis en lumière en ‘ōte’a ‘āpipiti et Manavarii Ravetupu et Maimiti Florentin (Maro'ura) en ‘aparima ‘āpipiti. Les prix spéciaux ont été attribués à Te mau purotu no Iotefa Peata "pour encourager la jeunesse" et Nohorai Temaiana, qui remporte un prix spécial pour sa composition.