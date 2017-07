Retour de Bora-Bora: Odeur de brulé à bord, 60 touristes bloqués à Raiatea

PAPEETE, le 25 juillet 2317- Lundi soir, un avion Air Tahiti en provenance de Bora-Bora et transportant une soixantaine de passagers à son bord a du atterrir d'urgence à Raiatea, une forte odeur de brûlé ayant envahi la cabine. Les passagers, pour la plupart des touristes qui devaient prendre une correspondance sur un vol Air Tahiti Nui dans la soirée, ont été évacués de l'avion et ont été hébergés sur place pour être rapatriés ce mardi matin.



C'est le genre d'incident dont toute compagnie se passerait bien, en pleine période d'affluence. Alors qu'il revenait de Bora Bora avec une soixantaine de passagers à son bord, un avion de la compagnie Air Tahiti a du revenir d'urgence se poser à Raiatea. Alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport de Tahiti Faa'a, l'équipage de la compagnie Air Tahiti a remarqué qu'une forte odeur de brulé envahissait le cockpit amenant le commandant de bord à prendre la décision de se dérouter sur Raiatea par mesure de précaution. L'ensemble des passagers a été débarqué afin d'être hébergé en attendant de pouvoir être rapatrié sur Papeete.

En raison des préparatifs liés à la cérémonie de Taputapuatea, tous les hôtels de l'île étaient complets. La mairie de Uturoa s'est mobilisée et a mis à la disposition des usagers un internat dans lequel ils ont pu passer la nuit. La compagnie Air Tahiti a distribué des collations et un petit déjeuner à l'ensemble des voyageurs.

La plupart de ces passagers devaient prendre un vol Air Tahiti Nui en partance de Papeete lundi soir. Ils ont donc raté leur correspondance. Un important dispositif a été mis en place entre les compagnies Air Tahiti, Air Tahiti Nui et Air France, afin de reprogrammer les vols de chacun des passagers.



Une équipe technique de Air Tahiti procède à un chek-up complet de l'avion bloqué à Raiatea afin de déterminer la provenance de l'odeur de brûlé et procéder aux interventions d'usage.