Réseau électrique rétabli après un mois de turbulences à Makemo

situation qui a satisfait le Maire de la commune Félix Tokoragi et tous les habitants de l'atoll soucieux de cette situation

MAKEMO, 14 septembre 2017 - La commune de Makemo s'est fendue d'un communiqué de satisfaction, jeudi matin, pour annoncer le rétablissement de son système de transport d'énergie électrique après un mois de perturbation.Jeudi dernier, deux agents techniciens de la Cegelec ont été envoyés en mission sur l'atoll de Makemo, mandatés par la Présidence, pour diagnostiquer la panne du réseau souterrain qui empêchait l'acheminement vers le village de Pouheva du courant électrique produit par le générateur de la centrale de la société d'économie mixte Te Mau Ito Api depuis la mi-août.Faute de moyens financiers suffisants pour réparer cette panne constatée le 16 août, la SEM avait dû imaginer un dispositif d'urgence pour ne pas interrompre trop longtemps le service de la fourniture électrique à 168 des 215 abonnés de l’atoll, ceux du grand village. L’incident avait causé un black-out durant près de 2 jours.Une pétition avait circulé début septembre pour recueillir le mécontentement d'une grande partie de Pouheva face aux nuisances causées par cette installation. Le maire avait même lancé un ultimatum aux autorités en menaçant de démonter d'autorité, par principe de précaution, l'installation provisoire, si rien n'était fait pour un retour à la normale avant le 14 septembre. Démontage auquel il procéderait au mépris du black-out qui pouvait suivre. Dans le viseur du premier magistrat de Makemo : le générateur installé provisoirement au centre du village de Pouheva et les 8000 litres de carburant stockés à proximité.Cette menace n'aura pas à être mise en œuvre. La semaine dernière, il aura fallu trois jours de recherches aux techniciens de la Cegelec pour localiser la défaillance et effectuer les travaux de maintenance qui s'imposaient. Le câble moyenne tension reliant la centrale de production au village de Makemo aurait été sectionné non loin de la centrale, vraisemblablement par un engin de la commune, selon les informations recueillies sur place.Lundi 11 septembre, les techniciens se sont attelés à déplacer le groupe électrogène qui avait été placé au cœur du village pour le réinstaller dans la centrale de la Société. Le courant a été rétabli le jour même, à 16 heures, "", souligne le communiqué de la commune de Makemo diffusé jeudi matin.