Repas à la présidence pour des personnes sans domicile fixe

PAPEETE, le 23 décembre 2016. Le président Edouard Fritch et une partie de son gouvernement ont participé, vendredi soir, à une distribution de repas à des personnes sans domicile fixe, sous le chapiteau de la présidence.



Environ 250 personnes ont été invitées à la présidence à cette occasion. Les invitations ont été lancées par le président, en concertation avec plusieurs personnalités et associations qui œuvrent pour les sans domicile fixe, notamment l’association Te Torea, Maiana Bambridge, le Père Christophe et ses bénévoles, l'Ordre de Malte, Caritas et la Croix Rouge.



Avec ce repas, le président et le gouvernement ont souhaité exprimer leur solidarité à l’égard de ceux qui ont été touchés par les difficultés économiques tout en indiquant qu’ils continuaient leur action pour que la Polynésie française retrouve une pleine prospérité.