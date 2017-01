Réouverture de l'aéroport de Tahiti Faa'a : Air Tahiti fait le point sur ses vols

PAPEETE, le 23 janvier 2017- Air Tahiti informe sa clientèle que la reprise des vols ce jour, lundi 23 janvier, a permis de transporter 70% des 1 500 personnes qui devaient voyager hier, dimanche 22 janvier 2017. Les passagers des vols de/vers Moorea ont eux été transportés par bateau aujourd'hui.Les personnes n'ayant pas encore pu voyager ont été reportées sur les vols prévus demain, mardi 24 janvier, mercredi 25 janvier et le jeudi 26 janvier 2017.Ainsi, les vols vers Arutua, Hao, Makemo, Ahe, Manihi ont été reprogrammés demain mardi 24 janvier 2017. Quant aux vols vers Niau et Faaite, ils opèreront ce mercredi 25 janvier 2017. Enfin, les vols vers Napuka, Fangatau et Puka Puka sont prévus ce jeudi 26 janvier.Pour connaître les modifications des vols, nous invitons nos voyageurs à consulter régulièrement le site www.airtahiti.pf et notamment les pages suivantes :- Horaires des départs du jour : https://www.airtahiti.pf/horaires-actualises - Horaires pour des départs les jours suivants : https://www.airtahiti.pf/programme-previsionnel-des-vols Pour les clients ayant réservé auprès d'Air Tahiti : vous pouvez également consulter régulièrement votre dossier de réservation mis à jour sur cette page : https://reservation.airtahiti.pf/AirTahitiIBE/Booking/Retrieve.