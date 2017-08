Rentrée scolaire : 70 000 élèves sur les bancs des écoles, collèges et lycées

La convention du 22 octobre 2016 fixe les modalités de collaboration entre l’État et la Polynésie française. Les domaines de compétence de la Polynésie se répartissent entre l'enseignement des premier et second degrés, l'enseignement supérieur non universitaire, la formation continue des personnels de la fonction publique du Pays, celle des personnels de l'Etat (confiée en partie à l'école supérieure du professorat et de l'éducation), la création et la délivrance de diplômes territoriaux, l'organisation matérielle des examens conduisant à la délivrance des titres et diplômes nationaux.



L'Etat, assume plus de 94 % des dépenses en matière d’éducation. Plus de 6 200 fonctionnaires et agents publics relevant du ministère de l’éducation nationale concourent, chaque jour, à l’instruction et à l’éducation des élèves de Polynésie Française. Chaque année, le gouvernement central investit 60 milliards de francs dans l'éducation au fenua.



En outre, l'Etat apporte son aide au Pays pour l'exercice de ses compétences par son expertise technique et l'allocation de moyens. Il est aussi compétent pour la délivrance des titres et diplômes nationaux, l'enseignement universitaire et la recherche, ainsi que la gestion des personnels de la fonction publique de l’Etat et le contrôle des enseignements dans le 2nd degré.