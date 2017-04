Rénovation du centre Bruat : Papeete s'enlève une verrue

Le Be Angel avait fait le bonheur des noctambules de Papeete à la fin des années 2000. Ouvert pendant trois ans, de 2006 à 2009, le night club avait fermé face à la crise, conjuguée à un changement des horaires d'ouverture des boites de nuit. Le local vide avait ensuite disparu dans un incendie, qui ne laissa qu'une carcasse noire sur le front de mer de la capital, au croisement de l'avenue Pouvanaa a Oopa et du boulevard Pomare, en plein quartier administratif. Une verrue qui défigure Papeete depuis de nombreuses années mais qui va enfin disparaître en 2017



Les travaux ont déjà commencé, comme l'ont vu les automobilistes qui passent par le Front de mer. Ils seront achevés en novembre. Tout est en train d'être nettoyé et il ne restera d'origine plus que le béton de l'immeuble et son escalier. Tout le reste, des vitres au système électrique en passant par l’enduis des murs, sera remplacé à neuf.



A la place de la ruine actuelle, l'immeuble retrouvera donc l'éclat de sa jeunesse dans le plus pur style moderniste des années 70. Les commerces installés au rez-de-chaussé, dont la banque, resteront en place. Ils seront rejoint par un restaurant présenté comme moyen-haut de gamme et une pléthore de bureaux qui hébergeront le siège d'Imagine Promotion, des avocats, des experts-comptables, une annexe de mairie et autres professionnels qui apprécient la proximité du tribunal et des épicentres du pouvoir politique.



L'immeuble s’appellera désormais "PK One Center"



Ce projet est inédit pour son entrepreneur, l'entreprise Imagine promotion, qui construit depuis 2003 des immeubles de logement en Polynésie. Elle a décidé de racheter l'immeuble l'année dernière et de le convertir en bureaux et commerces. Plus de boite de nuit, ni même un bar, pour une raison évidente : il a fallu un an pour naviguer le labyrinthe des autorisations administratives et pour convaincre de la validité du plan de rénovation. La mauvaise réputation de l'immeuble, dont l'incendie n'était que le dernier d'une série, n'a pas aidé...



Mais tout est maintenant réglé et les travaux ont commencé. L'immeuble change de nom : adieu le Centre Bruat, maeva au "PK One Center". Ce qui interpelle le plus dans les plans de l'entrepreneur est l'espace végétalisé qui remplacera le parking de cet immeuble. Yan Jambet, le directeur financier d'Imagine Promotion, nous explique qu'il manque encore une autorisation d'occupation de l'espace public pour cette partie du projet : "ce qu'on a pour l'instant c'est l'autorisation pour faire le chantier, mais pour l'occupation du domaine public nous avons déposé un dossier qui est en cours d'instruction à la direction de l'équipement. Notre objectif est vraiment d'enlever les parkings sauvages collés à l'immeuble, qui sont vraiment lunaires, d'autant qu'il y a le parking Jacques Chirac en face. Nous sommes d'ailleurs en train de négocier avec le Port autonome pour qu'il puisse rester ouvert plus tard que 20h pour le restaurant."