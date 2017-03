Rencontre du vice-président avec un investisseur néo-zélandais

PAPEETE, 28 mars 2017 - Le vice-président Teva Rohfritsch, a reçu lundi Bryan Perring, directeur financier de Tainui Group Holdings, et Lelei Lelaulu, conseiller financier et bancaire du groupe à l’international, lesquels étaient accompagnés par Eric Malmezac, consul honoraire de Nouvelle-Zélande en Polynésie française, par Michel Monvoisin, P-dg d’Air Tahiti Nui, Manuel Terai de la Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique, et Marc Collins.Le groupe souhaite investir dans le tourisme en Polynésie française, dans les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora ou encore Raiatea, notamment dans un but d’établir des échanges sur le long terme avec la Nouvelle-Zélande et de tisser un nouveau lien culturel par le développement économique.Ce déplacement leur a permis de découvrir les nombreuses possibilités qu’offrent la Polynésie, avec un intérêt majeur pour le site d’Outumaoro, " Le Village tahitien ".Cette rencontre avec le vice-président a permis de présenter les dispositifs de défiscalisation locale permettant la promotion de projets structurants pour le Pays et la nouvelle gouvernance retenue sur le site "Le Village tahitien".