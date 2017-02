Rencontre avec le ministre de la Justice

PARIS, 10 février 2017 - Le président Edouard Fritch, en compagnie de la sénatrice Lana Tetuanui et de la députée Maina Sage, a été reçu vendredi par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas.



Cet entretien s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la visite du ministre en Polynésie française au mois de mars.



Au cœur des discussions figuraient notamment l’ouverture de la prison de Papeari et la pose officielle de la première pierre du nouveau tribunal foncier. Le ministre a également indiqué qu’il souhaitait à nouveau se rendre à la prison de Nuutania qu’il avait déjà visitée alors qu’il était président de la commission des lois de l’Assemblée nationale.



Le président Fritch a pour sa part souhaité qu’une réflexion commune soit menée entre l’Etat et le Pays pour faire face à l’augmentation sensible des faits de délinquance au fenua.