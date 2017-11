Remise en cause de la sécurité: Air France répond

Cela fait désormais 12 jours que la plupart des personnels navigants commerciaux (PNC) d'Air France sont en grève. Rappelons que leurs revendications majeures reposent sur plusieurs points: le non-respect d'un accord conclu en 2016, les indemnités journalières versées à la CPS et la constitution des fiches de paie. Les négociations, qui sont restées au point mort pendant plusieurs jours, ont repris vendredi dernier et devraient se poursuivre demain lors d'une nouvelle rencontre entre la direction et Usaf-Unsa. Rappelons que la compagnie avait assigné les grévistes en justice à propos de la durée du préavis de grève et que le tribunal civil de première instance avait débouté Air France. Interrogé sur la reprise des discussions, Bertrand Courtade a salué une avancée: "Vendredi dernier, nous avons pu renouer le contact avec la direction et nous mettre autour d'une table. Nous nous sommes revus ce lundi et la direction a accepté de traiter ce qui avait été conclu en 2016. Nous sommes en pleine négociation mais la grève ne sera pas suspendue car, pour l'instant, nous n'avons aucune garantie."



Depuis le début de cette grève, Air France a affrété des avions d'Air Tahiti nui (ATN) pour assurer les vols annulés. Depuis dimanche dernier, la compagnie a également fait appel à la compagnie portugaise Hi fly qui est spécialisée dans l'affrètement d'avions dans le monde entier.