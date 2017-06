Remise d’attestations de formation continue aux auxiliaires de santé

PAPEETE, le 27 juin 2017 - 10 auxiliaires de santé des îles ont reçu ce mardi matin une attestation de formation continue.



Ces dix auxiliaires de santé ont bénéficié d'un programme de remise à niveau organisé pour les 73 agents du Pays exerçant cette dans les îles éloignées.



Premiers niveau de soins auprès des populations isolées, les auxiliaires de santé assurent des soins curatifs et préventifs sous la supervision de leurs infirmières et médecins référents qui sont, la plupart du temps, à distance.



La direction de la santé a souhaité améliorer la qualité de la prestation effectuée par ces agents auprès des usagers en organisant cette formation à Tahiti sous la forme de sessions de neuf semaines offertes, à tour de rôle, aux agents par groupe de dix.



Chacune de ces dix sessions comprend six semaines d’enseignement théorique effectué par des professionnels expérimentés et trois semaines de stages.



Ce programme de formation a débuté en 2015 et se terminera avant la fin de l’année 2017.



Il est financé par l’Etat et le Pays dans le cadre du contrat de projets.



La profession d’auxiliaire de santé a été élaborée il y a 25 ans pour répondre à un contexte sanitaire insulaire qui a beaucoup évolué depuis.



La direction de la santé travaille à un projet d’évolution de ce métier privilégiant les techniques modernes de communication.



Un nouveau programme de formation adapté au nouveau contexte sera ensuite organisé pour répondre aux nouvelles exigences de qualité de soins.