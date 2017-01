Remaniement ministériel : Bouteau, Faatau et Raynal entrent au gouvernement (màj)

PAPEETE, le 13 janvier 2017 - Le président Edouard Fritch a tenu une grande conférence de presse, ce vendredi matin, à la présidence. Objectif : présenter son nouveau gouvernement.



Le bruit courait depuis plusieurs jours... Il a donc été confirmé ce matin. Edouard Fritch, président de la Polynésie française, a bien procédé à un remaniement minnistériel.



Comme annoncé par TNTV hier soir, Nicole Bouteau, présidente de la commission tourisme à l'assemblée, entre dans ce nouveau gouvernement. Elle sera à la tête du tourisme et du transport international, géré par Jean-Christophe Bouissou auparavant.



Jacques Raynal, médecin et ancien ministre de Flosse, l'a rejoint. Il prend les rênes du ministère de la Santé, des Solidarités et sera chargé de mettre en place la réforme de la PSG.



Luc Faatau, ancien de TNAD, fait lui aussi son entrée au gouvernement. Il remplace Albert Solia au ministère de l'Equipement. Il sera aussi en charge du transport intérieur.



Les sortants de ce remaniement sont Albert Solia, ministre de l'Equipement et Patrick Howell, ministre de la Santé, candidat aux législatives.



Ce nouveau gouvernement devrait compter en tout cas 11 ministres.



Plus d'informations à venir.