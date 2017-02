Réhabilitation de l’immeuble Van Bastolaer en 64 logements étudiants

PAPEETE, 15 février 2017 - Le lancement des travaux de réhabilitation de l'immeuble Van Bastolaer a été annoncé "sous peu", mercredi par Jean-Christophe Bouissou.



" Les plans sont réalisés. Les travaux doivent commencer sous peu ", a assuré mercredi à l'issue du Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, à propos du chantier de réhabilitation de l’immeuble Van Bastolaer, quartier Paraita à Mamao.



Ces travaux, pour lesquels une ligne de crédits de 500 millions Fcfp est inscrite au budget prévisionnel 2017, doivent permettre d’aménager 64 logements en faveur d’un public étudiant. Il s’agira de 50 appartements de type T1 et 14 T2, dont un logement réservé au gardien. Une emprise sera également réservée au rez-de-chaussée pour 16 places de stationnement ainsi que 200 m2 pouvant accueillir des activités commerciales.



La maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération est confiée à Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). L’immeuble est situé avenue du Régent Paraita sur un terrain d’une superficie de 868 m2. La parcelle a été affectée au ministère de l'Education.



Elle comprend un bâtiment dont la construction a été interrompue à la fin des années 80, alors que le gros-œuvre était terminé. Des études ont permis de valider la solidité du gros-œuvre existant. Un diagnostic amiante a été réalisé et a conclu à l’absence de substance dangereuse dans l’édifice. La compatibilité de l’existant vis-à-vis des règles d’urbanisme en vigueur a également été vérifiée.



Le lancement des travaux a été décidé lors du Conseil des ministres, ce mercredi, comme l’a confirmé Jean-Christophe Bouissou.



Ces 64 nouveaux logements étudiants sont programmés alors que la collectivité connaît un déficit en capacité d’accueil aidée.

A la rentrée 2016, sur les 422 demandes de logement présentées à la cellule des œuvres sociales universitaires et jugées éligibles, sur des critères de revenus familiaux ou d’éloignement du foyer parental, seules 316 ont pu être contentées : 122 couples au Centre d’hébergement des étudiants et 72 étudiants en chambres universitaires. C’est-à-dire que 106 étudiants éligibles à l’aide au logement n’ont pu obtenir satisfaction. Ils étaient 192 à n'avoir pas obtenu de logement universitaire en 2015.



En 2017, un projet d’extension (840 millions Fcfp) du Centre d’hébergement des étudiants actuellement en cours renforcera de 83 logements supplémentaires l’offre sur Tahiti.