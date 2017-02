"Regards contemporains sur le tiki" : les plus beaux masques récompensés par la galerie Winkler

Hier soir, Vaiana Drollet, la directrice de la galerie, a organisé un vernissage pour le moins original. Le public et les artistes étaient en effet conviés à porter un Tiki-Masque fait par leurs propres soins, à partir d'une face de tiki qui leur était fournie. "C'était surtout un moyen de se réunir et de former à nous tous une performance artistique ! Car tout le monde à une part créative en soi…", a confié Vaiana Drollet. Tous ont joué le jeu avec grand plaisir, et, parmi les plus belles réalisations, ce sont celles de Florent Jullien et Lionel Jullien qui ont séduit le plus grand nombre. Gagnants ex-aequo, ils ont remporté des sets en céramique pour boire des cocktails.