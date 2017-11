Réforme de la PSG : les syndicats et patrons unanimes malgré tout

Retraite



Syndicalistes et patrons sont pour la mise en place d'un Conseil d'orientation et de suivi des retraites paritaire des salariés (COSRPS). Mais, ils demandent à ce que ce conseil soit composé uniquement des organisations syndicales et patronales. " Cette organisation sera décisionnaire et elle arrêtera les mesures nécessaires à la viabilité des régimes ". Et Angélo Frébault de la Cstp-Fo va plus loin dans sa réflexion : " On est les seuls payeurs et on doit décider pour nous ".



Les partenaires sociaux demandent aussi à accéder aux données sur la situation des régimes, au travers du COSRPS.



En ce qui concerne l'Allocation complémentaire de retraite (ACR), syndicats et patrons demandent à ce que le pays prenne " intégralement " en charge cette allocation. " Le pays apure le déficit cumulé de l'ACR dû au Régime des salariés (RGS) ".



Pour la réforme des mesures paramétriques de la retraite, les syndicalistes maintiennent les points suivants : " l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, le nombre d'annuités pour un départ à taux plein à 35 annuités, le taux plein à 70 % du Service médical rendu (SMR), le minimum d'annuités pour un départ anticipé à 20 annuités, l'âge de départ anticipé à 55 ans, le salaire moyen de référence SMR (moyenne des 5 meilleures années sur les 10 dernières), l'âge de départ pour travaux pénibles à 50 ans, le nombre d'annuités à taux plein pour travaux pénibles à 30 ans et l'abattement à 2 % par trimestre avant 60 ans. "



De son côté A Ti'a i Mua propose : " le nombre d'annuités pour un départ à taux plein porté progressivement à 38 annuités, l'âge de départ anticipé porté progressivement à 57 ans, l'âge de départ pour travaux pénibles à discuter et le salaire moyen de référence SMR (moyenne au taux actuel). "



Les patrons, quant à eux, restent ouverts " sur une réforme de ces mesures paramétriques ". Ils demandent aussi que " l'âge de départ à la retraite pour travaux pénibles soit proposé progressivement à 53 ans ".



Enfin, concernant le taux de cotisation +0.51 % par an pour atteindre 21.75 %, en 2020, cette proposition est acceptée par les partenaires sociaux.