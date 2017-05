Recyclage et créations de mode avec Vairea

Vairea Cheung Piou, couturière et entrepreneuse

"Je n'arrive pas à m'arrêter de coudre !"



Comment est née l'idée de Tahiti Customize ?

"Ma maman m'a appris très jeune à faire du crochet, de la broderie, le macramé et les bracelets brésiliens… Mais pour Tahiti Customize, cette idée est née il y a deux ans, quand j'ai commencé à faire un peu de couture avec de vieux vêtements, de la customisation. J'ai très rapidement pris une patente pour être en règle avec mes employeurs en tant que salariée, et, à l'occasion du concours, j'ai même créé la SARL pour bien séparer l'entreprise, qui a reçu le prix, et ma gestion personnelle. Dans ma famille, on est assez entrepreneurs. Une de mes sœurs s'était déjà lancée dans l'entrepreneuriat, et ce qui l'a bloquée, c'était de ne pas avoir un fonds de roulement, avoir ce qui faut pour payer les factures tous les mois pour que l'entreprise perdure dans le temps. Donc je vais mettre tout le prix dans le fonds de roulement."



Tu comptes également recruter ?

"Oui, dans le projet, comme je suis salariée et que je ne peux pas produire autant que je le voudrais, j'ai décidé d'embaucher une personne. Je l'ai déjà trouvée, elle travaille très bien, elle est sérieuse et en plus elle m'a demandé elle-même d'être à mi-temps et à domicile pour sa vie de famille. J'ai envie de travailler avec des mères de famille qui ne travaillent pas mais veulent avoir un revenu, mais je ne veux pas les obliger à se déplacer. Ça a un coût, il faut une voiture ou c'est compliqué avec les bus."



Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité ?

"C'est vraiment beaucoup de créativité ! J'ai une vraie passion pour la couture depuis trois ans, j'ai même pris des cours de couture au Grepfoc [le Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, NDLR] et chez des couturières. Je suis allée voir quatre couturières différentes qui m'ont appris chacune leurs méthodes et façons de faire… Aujourd'hui, je peux rentrer d'une journée de huit heures et me mettre à coudre jusqu'à 10 heures du soir ! Je n'arrive pas à m'arrêter ! J'aime aussi l'idée que c'est du recyclage. Dans ma famille, on répare tout, mon père est le roi du bricolage et de la récupération !"



Tu penses que Tahiti Customize te permettra un jour de vivre de ta passion ?

"Sur le territoire, il faut être franc, je ne sais pas. Il faut voir si les gens seront réceptifs à ces vêtements recyclés. Mais je vois grand et loin, à l'export. Ce sont des produits qui deviennent uniques, associés à des tissus locaux et qui ont cette touche polynésienne qui peut marcher. En Polynésie, j'ai déjà deux dépôts, un sur Taravao qui s'appelle Mahine Shop, l'ancien Titeina Shop repris par sa fille, et un sur Punaauia, l'institut de beauté Instant bien-être où je vais souvent et que j'adore [rires] !"



Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut customiser de vieux vêtements qui traînent chez lui ?

"Il y a beaucoup d'informations sur le net pour apprendre à customiser. D'ailleurs, au début, Tahiti Customize était une page Facebook où je partageais toutes ces idées, justement. Donc j'encourage les gens à essayer, à pratiquer. Il ne faut pas avoir peur de couper les vieux vêtements, parce qu'avec un peu de couture on peut tout rattraper ! Donc, demain, tout le monde peut faire de la customisation ! J'espère juste qu'ils aimeront aussi ce que nous ferons avec Tahiti Customize."