Récolte de vêtements et jouets à Punaauia

PUNAAUIA, le 17/11/2017 - Le Rotary Club de Papeete-Tahiti organise le NOEL POUR TOUS dans les jardins de la Mairie de Punaauia ce Samedi 18 Novembre 2017 de 7h30 à 15h30.



Il s’agit de la 41ème édition de cette magnifique opération basée sur une vaste chaîne de solidarité alliant les bonnes volontés des bénévoles du Rotary ainsi que la générosité de nos sponsors.



Pendant cette journée :

- Le Rotary offre gratuitement aux enfants une journée récréative pleine d’activités : manèges, toboggan géants, plusieurs concours tous dotés de magnifiques cadeaux que remettra le Père Noel (concours de chant, concours de dessin, concours d’artisanat local), parcours du combattant, stands de maquillage, stand de coiffure.



L’année dernière, ce sont 3.000 enfants qui ont profité des ateliers et activités mises en place.



- Le Rotary organise à cette occasion la plus grande opération de collecte de jouets et de vêtements à destination des enfants des îles : toute la journée, les rotariens se feront un plaisir d’accueillir les familles et les personnes qui voudront apporter leurs dons de jouets et de vêtements.



L’année dernière, le Rotary a collecté deux containers de jouets.



Pour cette année, le Rotary s’est fixé pour objectif de collecter 4 à 5 containers.



Alors, faites le tri dans vos placards et apporter vos jouets et vêtements au Rotary pour le plus grand bonheur des enfants ! Rendez-vous à la mairie de Punaauia à partir de 7h30 pour déposer vos dons.