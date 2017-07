Réception officielle au CESC pour les 40 ans de l'institution

PAPEETE, 10 juillet 2017 - Le président Winiki Sage a accueilli ce lundi au siège du Conseil économique, social et culturel (CESC) la délégation des présidents des Conseils économiques, sociaux et environnementaux (CESER) des régions de France et d’Outre-mer, en présence des membres du CESC.



La nouvelle Miss Tahiti et de ses dauphines ont également participé à cette réception. Les ambassadrices de la beauté polynésienne ont été très sollicitées et les appareils photos n’ont pas été ménagés.



Après le chant d’accueil des membres et du personnel du CESC, les visiteurs de marque ont pu faire connaissance avec leurs homologues polynésiens.

Présenté par Hervé Raimana Lallemant, chercheur et docteur en droit public, l’histoire institutionnelle du Pays a permis aux personnalités présentes de mieux comprendre les particularités du statut d’Autonomie de la Polynésie française. Un exposé qui leur a également permis de mieux cerner le panorama des institutions polynésiennes et leur évolution. Cette présentation a ainsi permis de préciser la place qu’occupe le CESC, quatrième institution de la Polynésie française.



Dans son allocution, le président Winiki Sage a exprimé sa reconnaissance en ces termes : " Vous êtes venus de loin pour nous rejoindre ici, au milieu de ce grand espace océanien, éloigné de tout continent. Et votre présence est le signe d’une attention que vous portez à la Polynésie française, et par la même, aux ultra-marins ".



À l’issue de cette introduction académique, la délégation de la Nouvelle-Calédonie a tenu accomplir le geste coutumier comme une marque de reconnaissance envers leur hôte polynésien et préalablement au renouvellement de la convention de partenariat institutionnel entre le CESC, le CESE de Nouvelle-Calédonie et le Comité consultatif social et économique de Wallis-et-Futuna.



Un échange de cadeaux entre les diverses délégations, le président du CESC et les membres du bureau de la 4ème institution du Pays a clôturé cette matinée de prise de contact.