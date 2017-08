Rautirare Festival 2017 : Du SUP, du beach soccer et du fun

Le Rautirare Festival est devenu un événement incontournable. Cet événement pluridisciplinaire a été proposé par Teva Zaveroni et parrainé par Michel Bourez, dont le club d’origine est le Rautirare Surf Club. Naea Bennett, l’autre homme fort des Tiki Toa, était également présent lors de cet événement proposant du SUP, du beach soccer, du surf, du bodyboard mais aussi cette année du « life saving ».



Les matchs de poule du beach soccer se sont déroulés en semaine. Pas moins de 8 équipes étaient présentes, divisées en deux poules. La cérémonie d’ouverture, honorée par la présence de Michel Bourez accompagné de son fils Kaoriki, s’est déroulée vendredi en fin d’après midi. Les hostilités ont pu commencer samedi matin avec un des moments forts du week end, la course de SUP longue distance.



Le plan d’eau était très calme, tellement calme que les régates de pirogue à voile ont dû être annulées. La course de SUP de 17 km a été de toute beauté, Enzo Bennett et Niuhiti Buillard se sont livrés une lutte sans merci de bout en bout, suivis par le jeune Keoni Sulpice. En fin de course, Niuhiti était en tête mais Enzo Bennett a profité du passage sur la plage pour prendre la tête. Il chute juste avant l’arrivée mais parvient à conserver la première place avant de franchir la ligne.