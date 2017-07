Rattrapé par ses fréquentations, le drogué au pistolet craignait pour sa vie (MàJ)

qu'il craignait pour sa vie

PAPEETE, le 24 juillet 2017 -Placé en détention provisoire vendredi (notre édition de lundi) après 96 heures de garde à vue, il devait être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Mais le consommateur d'ice interpellé à scooter le 17 juillet dernier par la DSP, sur un banal contrôle routier vallée de Tipaerui, en possession de 6,6 millions de francs et armé et d'un pistolet chargé a demandé comme c'est son droit un délai pour préparer sa défense.Le fond de l'affaire n'a donc pas été évoqué en attendant l'audience à venir, mais son avocate a néanmoins tenu à préciser au tribunal que si l'homme s'était armé, c'est "". Ancien petit trafiquant récemment sorti de prison, il aurait été approché et agressé par d'anciennes fréquentations du milieu qui lui aurait volé une partie de l'argent qu'il avait mis à gauche avant d'aller à Nuutania. Le prévenu respecterait par ailleurs les obligations de sa libération conditionnelle. "".", a ajouté son avocate. "". Son client, maintenu en détention provisoire, sera jugé le 14 août prochain "".