Rangiroa prépare la 7ème édition du Farerei haga

RANGIROA, le 12/08/2017 - Des rencontres sportives et culturelles seront organisées du 18 au 23 septembre à Rangiroa. Un événement qui est organisé chaque année par le comité du tourisme de l'atoll, et qui réunit les habitants des atolls situés aux alentours. La nouveauté pour cette nouvelle édition, sera la mise en place d'un concours de pêche au large. Si les activités sportives agrémenteront les journées, en soirée, des spectacles de danse seront offerts à la population et aux touristes.



Rangiroa et les atolls aux alentours se préparent pour la 7ème édition du Farerei haga, qui se tiendra du 18 au 23 septembre.



Un événement qui est organisé par le comité du tourisme sur place. Huit millions de francs sont nécessaires pour la mise en place de ce grand événement, financés sur fonds propres, et avec l'aide du Pays, de la commune et des sponsors.



Comme chaque année, place aux tū'aro mā'ohi en journée " mais aussi des courses de va’a, un triathlon par équipe, une épreuve de crossfit et un concours de pêche lagunaire ", souligne le comité du tourisme dans un communiqué. La nouveauté cette année, sera l'organisation d'un concours de pêche au large.



En soirée, le public et les touristes pourront apprécier les danses traditionnelles de différents groupes. " Les pensions et les hôtels de l’île ainsi que de nombreux acteurs touristiques de Rangiroa participent activement au bon déroulement de cette semaine festive et la plupart des hébergements affichent d’ailleurs complet pendant la période ", indique le communiqué.



" Le comité du tourisme de Rangiroa est dans la dernière ligne droite de préparation de son évènement phare de l’année et concocte quelques surprises pour égayer les débuts de soirées avec l’aide de professionnels pour rendre cette semaine inoubliable et incontournable. Le rendez-vous est pris avec la cérémonie d’ouverture qui se déroulera le lundi 18 septembre à 17 heures ", conclut le comité du tourisme.