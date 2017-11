Randonner en saison des pluies : mieux vaut prévenir que guérir

PAPEETE, le 22 novembre 2017 - La saison des pluies a démarré en Polynésie. Les amateurs de nature doivent faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils partent en montagne ou dans les vallées.



Ils se sont fait une grosse frayeur. Le week-end dernier, dix amis se sont retrouvés dans la vallée de la Papenoo pour fêter l'anniversaire de l'un des leurs. La journée était belle, le soleil au rendez-vous et les prévisions météo annonçaient un temps rassurant. Il n’en a rien été. Après avoir passé la nuit au premier refuge qui se situe après la Papenoo, il leur a été impossible de retraverser pour retrouver leurs voitures. Le gardien du refuge, soucieux, a souhaité leur venir en aide. En vain.



"Nous n'avions pas fait attention mais visiblement il avait beaucoup plu dans la vallée. Des cascades s'étaient formées sur tous les flancs de la montagne. Le niveau de la rivière était monté de plusieurs centimètres, l'eau était marron et le courant intense. Nous nous serions fait emporter" , explique Florian, un des participants. Les recherches d'un passage moins périlleux se sont avérées infructueuses.



Le groupe décide de passer une deuxième nuit au refuge. Le lundi, à l'aube, la troupe se rend à nouveau au passage de la rivière, à quelques mètres des voitures. Le niveau a baissé, la pluie s'est arrêtée et les cascades ont disparu. "Nous nous sommes dits qu'il fallait passer. C'était maintenant ou jamais" , se souvient Guillaume qui célébrait son anniversaire.



Le guide et gardien du refuge, enfant de la vallée, est toujours présent aux côtés de ses protégés. Il installe une corde et les assiste dans la traversée. Le passage des randonneurs se fait sans heurt mais pas sans peur. "Je ne referai plus jamais ça. Nous avons été inconscients et bêtes. Le guide a pris de très gros risques pour nous venir en aide, nous lui devons beaucoup. Nous savons que cette vallée peut être dangereuse", résume Pauline, toujours sous le coup de l'émotion quelques jours après.