Rame avec Alexandra : Quand aviron rime avec espoir

"J'ai toujours fait du sport avec Mathieu, et quand il m'a dit qu'il ne restait en Polynésie, je me suis dit il faut que j'y aille. C'était fou parce qu'avec ma maladie je n'avais jamais pu voyager et prendre l'avion pour un voyage aussi loin et long c'est rares pour les gens comme nous

Mathieu pratique l'aviron depuis toujours, je me suis dit et bien tiens pourquoi pas. C'est le président du club d'aviron de Polynésie. On en a discuté et on s'est dit on fait ça dans un an

je n'avais jamais pu en faire avant, du coup, là je commence tout doucement. J'y vais tous les week-ends, sauf quand il fait trop froid j'avoue que c'est dur de se motiver

Tout s'est accéléré. Du coup j'ai trouvé un stage en Polynésie dans un cabinet d'urbanisme et je viens deux mois pour ce stage. On a avancé le projet et donc on fait la traversée le 5 août. J'ai créé la page Facebook la semaine dernière et là ça a été l'explosion. Le projet a pris une ampleur incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'avoue que j'ai du mal à réaliser