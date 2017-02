Raita Richmond, une femme au grand coeur

On propose en plus de nos bungalows, la pêche en lagon ou hauturière. Après il y a diverses activités avec des pique-niques et des visites sur l'atoll, comme les fermes perlières

Quand mes clients arrivent, je les accueille en musique avec mon 'ukulele. C'est un plus que j'ai voulu mettre dans la pension parce que je trouve que dans les pensions de famille ou dans les hôtels, ce ne sont pas les patrons qui accueillent leur clientèle, mais plutôt les employés. Donc je me suis dit que si je faisais cela, ce sera un plus que je donne à ma clientèle et comme j'aime la musique...

Ce que j'aime bien avec le salon, c'est qu'il y a déjà le premier contact avec les clients qui viendront chez toi. Donc, ils voient déjà sur qui ils tombent, c'est important. Ce sont en tous les cas, les retours des clients que j'ai reçus chez moi.

Je crois encore en notre tourisme. Les étrangers, quand ils viennent chez nous, sont émerveillés. Ils voient les Polynésiens souriants et généreux, c'est ça l'accueil. J'avais même reçu une Roumaine, je crois, et à son arrivée, elle était assez froide, elle est restée cinq jours chez moi et je peux te dire que quand elle est rentrée, elle m'a serrée dans ses bras, elle était en larmes. Elle a vraiment été touchée quand elle était venue chez nous

Le plus gros souci est l'éloignement. Donc, tout ce que l'on achète est toujours plus cher comparé à Tahiti. Lorsque nous sommes chez nous, on se sent bien, il n'y a plus de stress. Enfin, si, on stresse un peu au travail parce qu'il faut voir si les repas sont prêts, si tout ton stock est prêt aussi (gaz, carburant…). Alors que quand tu es à Tahiti, tu viens, tu achètes et tu ramènes tout ça chez toi. Alors qu'à Ahe, tu viens au magasin, tu paies et tu paies en plus le fret. Et arriver sur place, il faut te débrouiller pour aller chercher, c'est un autre coût aussi. Il faut du carburant et un bateau.

Puis, on a vu que le prix de la perle chutait et là, mon mari m'a demandé si je ne voulais pas monter une pension de famille. Sur le coup, j'étais surprise par sa proposition parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Mais il m'a répondu : oui je te vois bien faire cela parce que tu aimes le contact, et c'est vrai, j'aime bien discuter et rigoler avec les gens. Donc, on a fait d'abord un bungalow, puis deux autres et aujourd'hui, nous en avons cinq. On est contents et en même temps ça m'occupe parce que sinon tu t'ennuierais à Ahe si tu restais sans activité