Raiatea abrite 11 détenus

RAIATEA, le 19 mars 2017. Avant d’inaugurer lundi matin, le centre de détention de Papeari, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de Justice, a visité les établissements pénitentiaires de Nuku Hiva et de Raiatea.Samedi soir, il est un peu plus de 17 heures quand l'ATR, qui accueille le ministre de la Justice, arrive à Raiatea. Après quelques minutes en bus, il arrive au centre de détention de Raiatea. Il fait nuit. Les détenus sont dans leur "dortoir". Ce sont les agents de l'administration pénitentiaire qui guide le garde des Sceaux et la longue délégation qui l'accompagne.